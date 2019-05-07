На Украине задержали молдаванина, уклонявшегося от выезда из страны

На Украине задержали молдаванина, уклонявшегося от выезда из страны

Гражданина Молдовы, который превысил срок пребывания на Украине и уклонялся от своевременного выезда из страны, обнаружили сотрудники отдела по предотвращению незаконной миграции. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Мужчине также был выписал штраф в размере 1 700 гривен, передаёт pogliad.ua. В то же время к ответственности была привлечена жена гражданина Молдовы. Ей вынесено предупреждение за непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации своего мужа-иностранца.

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