На Украине задержали молдаванина, уклонявшегося от выезда из страны

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Гражданина Молдовы, который превысил срок пребывания на Украине и уклонялся от своевременного выезда из страны, обнаружили сотрудники отдела по предотвращению незаконной миграции. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Мужчине также был выписал штраф в размере 1 700 гривен, передаёт pogliad.ua. В то же время к ответственности была привлечена жена гражданина Молдовы. Ей вынесено предупреждение за непринятие мер к обеспечению своевременной регистрации своего мужа-иностранца.