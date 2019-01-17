На Украине задержали молдаванина, промышлявшего квартирными кражами (ФОТО)

На Украине задержали молдаванина, промышлявшего квартирными кражами (ФОТО)

16 января полицейским города Мелитополя поступила информация о сработавшей сигнализации в частном доме. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и частная охранная фирма.

Общими усилиями удалось задержать злоумышленника, который собирался скрыться с места преступления. Задержанным оказался гражданин Молдовы, временно проживающий в Мелитополе, пишет z-city.com.ua. Как удалось выяснить, в декабре прошлого года мужчина только освободился из колонии.

Позже удалось установить, что нарушитель проник в дом через окно. Он намеревался вынести из жилища компьютер, а также найденные денежные средства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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