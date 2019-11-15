На Украине задержали молдаванина, подозреваемого в краже из магазина

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Сотрудники Ивано-Франковского отдела полиции по горячим следам задержали гражданина Молдовы, которого подозревают в совершении кражи из магазина.

13 ноября в полицию обратилась 26-летняя местная жительница с сообщением о краже, пишет gk-press.if.ua. Женщина рассказала, что пришла утром на работу и обнаружила повреждённые входные двери и пропажу денежных средств.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 34-летний уроженец Молдовы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Как выяснилось злоумышленник ночью проник в помещение магазина, откуда украл около 14 000 гривен и ноутбук. После этого нарушитель с места происшествия скрылся.

Обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории Ивано-Франковска.