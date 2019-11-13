На Украине задержали молдаванина, два года находившегося в розыске

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В Николаевской области 9 ноября полиция задержала гражданина Молдовы, которого киевская полиция 2 года разыскивала за незаконное хранение наркотиков и оружия.

Полиция патрулировала трассу “Киев-Одесса”, когда их внимание привлёк нетрезвый мужчина, который пешком шёл вдоль проезжей части и нарушил правила дорожного движения, пересекая дорогу в неположенном месте. Было установлено, что у мужчины нет никаких документов, пишет news.pn.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств оказалось, что правонарушитель является гражданином Молдовы и находится в розыске полицией Киева за незаконное хранение наркотиков и оружия.

У мужчины во время осмотра в рюкзаке нашли охотничий нож. Нарушителя полицейские передали инициаторам розыска, а суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.