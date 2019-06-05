На Украине задержали известного «вора в законе» из Молдовы

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В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального «авторитета» по кличке «Молдаван».

Известный криминальный «авторитет» по кличке «Молдаван», несмотря на запрет, снова вернулся на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории соседней страны. Гражданин Молдовы был ранее судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова оказался на Украине, передаёт aif.ua.

«Вора в законе» задержали в рамках начатого уголовного производства по статье «незаконное пересечение» государственной границы.