На Украине задержали известного «вора в законе» из Молдовы

На Украине задержали известного «вора в законе» из Молдовы

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали известного криминального «авторитета» по кличке «Молдаван».

Известный криминальный «авторитет» по кличке «Молдаван», несмотря на запрет, снова вернулся на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Как выяснилось, мужчина незаконно находился на территории соседней страны. Гражданин Молдовы был ранее судим за совершение тяжких преступлений и, несмотря на запрет въезда, снова оказался на Украине, передаёт aif.ua.

«Вора в законе» задержали в рамках начатого уголовного производства по статье «незаконное пересечение» государственной границы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md