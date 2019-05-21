На Украине задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в торговле людьми

На Украине задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в торговле людьми

В Одесской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый за торговлю людьми. Вскоре мужчину экстрадируют.

Пограничники Подольского отряда задержали нарушителя государственной границы, которым оказался 27-летний гражданин Республики Молдова, передает publika.md. В ходе проверки оперативники управления установили, что задержанный разыскивается на родине по подозрению в организации и совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Молдовы «Торговля людьми».

Молдаванин решением суда был привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы, также вынесено постановление о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет. Нарушитель будет выдворен из Украины и передан представителям пограничной полиции Молдовы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md