На Украине задержали гражданина Молдовы, подозреваемого в торговле людьми

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В Одесской области задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый за торговлю людьми. Вскоре мужчину экстрадируют.

Пограничники Подольского отряда задержали нарушителя государственной границы, которым оказался 27-летний гражданин Республики Молдова, передает publika.md. В ходе проверки оперативники управления установили, что задержанный разыскивается на родине по подозрению в организации и совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.165 Уголовного кодекса Молдовы «Торговля людьми».

Молдаванин решением суда был привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы, также вынесено постановление о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 5 лет. Нарушитель будет выдворен из Украины и передан представителям пограничной полиции Молдовы.