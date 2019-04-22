На Украине задержали двух молдаван: они пытались вывезти кокаин стоимостью более одного миллиона долларов (ФОТО)

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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки, в результате чего были задержаны два гражданина Молдовы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, при осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами двенадцать килограммов кокаина. По ценам теневого рынка стоимость «находки» составляет более одного миллиона долларов США. В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала по транспортировке кокаина.

Стоит отметить, что в конце марта правоохранители обнаружили в морском порту Одессы 257 килограммов кокаина, направлявшегося в Евросоюз.