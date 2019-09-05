На Украине за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы

На Украине за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы

Гражданина Молдовы, который прилетел рейсом из Риги, был задержан вчера украинскими пограничниками.

Как сообщает пресс-центр Пограничной службы Украины, во время пограничного контроля в пропускном пункте «Борисполь» было установлено, что имя гражданина Молдовы значится в базе данных Интерпол. Как выяснилось, власти Молдовы объявили мужчину в международный розыск с целью ареста за сбыт наркотиков.

Пограничники задержали молдаванина и передали его сотрудникам Национальной полиции Украины. Информация о задержанном была передана в бюро Интерпола в Киеве.

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