На Украине за сбыт наркотиков задержали гражданина Молдовы

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Гражданина Молдовы, который прилетел рейсом из Риги, был задержан вчера украинскими пограничниками.

Как сообщает пресс-центр Пограничной службы Украины, во время пограничного контроля в пропускном пункте «Борисполь» было установлено, что имя гражданина Молдовы значится в базе данных Интерпол. Как выяснилось, власти Молдовы объявили мужчину в международный розыск с целью ареста за сбыт наркотиков.

Пограничники задержали молдаванина и передали его сотрудникам Национальной полиции Украины. Информация о задержанном была передана в бюро Интерпола в Киеве.