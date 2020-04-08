На Украине установлен антирекорд по числу инфицированных коронавирусом

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По состоянию на утро 8 апреля число подтверждённых случаев коронавируса на Украине составило 1 668 человек.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, за последние сутки было зарегистрировано 206 новых случаев COVID-19, прирост составил 14%. Всего в соседней стране с начала эпидемии от коронавируса умерли 52 человека (+7 за последние сутки). Выздоровели – 35 человек (+7 за последние сутки), передаёт strana.ua.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что говорить о завершении карантина пока рано. Сейчас страна находится на пороге пика коронавирусной болезни.

Напомним, что в Молдове на сегодняшний день было зарегистрировано 1 056 случаев коронавируса. Число летальных исходов выросло до 24, а вылечены были 43 человека.

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