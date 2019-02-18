На Украине разыскивают пропавшего 17-летнего парня из Молдовы

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Под Киевом, в городе Ирпень, разыскивают 17-летнего Тишакова Сергея Петровича. Родственники просят сообщать им любую информацию о пропавшем.

Несовершеннолетний гражданин Молдовы выбежал из автомобиля своего отца, а домой так и не вернулся. По данным Нацполиции Киевской области, последний раз Сергея видели вечером 16 февраля, пишет bagnet.org.

Приметы: на вид 17 лет, рост 171 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальной формы, глаза карие, губы тонкие, брови дугообразные. В день исчезновения был одет в куртку черного цвета с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки «Nike» черного цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении парня, следует обратиться по номеру (045) 976 13 35 (дежурная часть Ирпенского отдела полиции) или «102».