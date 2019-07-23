На Украине пропал гражданин Молдовы: родные просят помощи в поисках (ФОТО)

На Украине пропал гражданин Молдовы: родные просят помощи в поисках (ФОТО)

Разыскивается 37-летний Барбарош Василий Андреевич. Объявление о пропавшем разместили родные мужчины в соцсетях.

Мужчина пропал в субботу, 20 июля, в 4 утра. Он был пассажиром микроавтобуса “Россия-Молдова”, направлявшегося из города Немиров (Украина). При въезде в город Тульчин автобус остановился на автозаправке. Василий вышел без документов и денег и больше не вернулся.

Мужчина был одет в джинсовые шорты тёмно-синего цвета и тёмно-серый свитер.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию.

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