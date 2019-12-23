На Украине поймали молдаванина-домушника и его подельников: им грозит до 6 лет тюрьмы (ФОТО)

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Правоохранительные органы задержали гражданина Молдовы после того, как он и ещё двое украинцев обокрали квартиру в Николаеве. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

По данным национальной полиции Украины, преступление было совершено 18 декабря. Двое преступников стояли «на шухере», а третий проник в чужую квартиру и вынес все ценные вещи. После этого они на машине скрылись с места ограбления, передаёт protv.md.

Вскоре полицейские поймали подозреваемых. Украденные вещи были найдены и конфискованы. Известно, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

По данному факту ведётся следствие.