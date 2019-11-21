На Украине пограничники задержали молдаванина из базы Интерпола

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19 ноября в пункте пропуска “Бачевск” Сумской области пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивает Интерпол.

Во время проведения контроля в автомобиле BMW с российской регистрацией пограничники задержали гражданина Молдовы, который следовал в качестве пассажира. Относительно него сработала международная база данных Интерпола, пишет dancor.sumy.ua.

По предварительным данным установлено, что данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. 38-летний мужчина был задержан и передан компетентным органам.