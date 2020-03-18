На Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса

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Министерство здравоохранения соседней страны подтвердило, что причиной смерти женщины, которая накануне вечером скончалась в Черновцах, стала коронавирусная инфекция COVID-19. Погибшей было 33 года.

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два – летальных.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, пишет lb.ua.