На Украине молдаванин с подельниками организовали нелегальную миграцию иностранцев в ЕС

На Украине молдаванин с подельниками организовали нелегальную миграцию иностранцев в ЕС

Украинские правоохранители пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, которая нелегально переправляла в Европейский Союз мигрантов из Центральной Азии.

Как отмечает zik.ua, незаконный “трансфер” на границе организовали двое жителей Закарпатья, киевлянин и гражданин Молдовы. Стоимость своих услуг для нелегальных мигрантов злоумышленники оценивали в 10-15 тысяч долларов США с человека.

Задержали участников преступной группы в одном из городов Закарпатской области во время попытки переправить группу нелегальных мигрантов через границу Украины. Операция по изобличению злоумышленников проводилась под руководством прокуратуры Закарпатской области.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных.

 

 

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