На Украине автобус Москва-Тирасполь столкнулся с фурой: скончался гражданин Молдовы (ФОТО)

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Ещё одно смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на Украине, в Черниговской области. В результате аварии скончались водители транспортных средств, один из которых – гражданин Молдовы.

По данным пресс-службы областной полиции, в результате ДТП оба водителя погибли, один пассажир автобуса получил серьезные травмы головы. Его госпитализировали в Городнянскую больницу. По предварительной информации, водитель грузовика не пропустил пассажирский автобус рейса Москва – Тирасполь, в котором находилось 14 человек, пишет newsone.ua.

– ДТП произошло около часа ночи 8 февраля на мосту в селе Гасичевка между грузовиком “Скания” под управлением гражданина Сербии и рейсовым автобусом “Неоплан” сообщением Москва – Тирасполь, за рулем которого находился гражданин Молдовы, – комментируют ситуацию в ведомстве.

По информации правоохранителей, открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что сегодня в Виннице автобус с 12 пассажирами из Молдовы попал в страшное ДТП. В результате аварии скончались трое наших соотечественников, ещё 4 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие – граждане Молдовы.