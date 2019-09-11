На участке улицы в Тирасполе в тестовом режиме было открыто двустороннее движение для легковых автомобилей

0

В Тирасполе от пересечения улиц Одесской и Мира в сторону улиц Карла Либкнехта и 25 Октября в тестовом режиме было открыто двустороннее движение для легковых автомобилей. Цель такого эксперимента – определить пропускную способность улицы Мира, тем самым уменьшить интенсивный поток транспортных средств по улицам Царёва, Чапаева и Одесской.

По данным mvdpmr.org, с 7:30 до 8:30 утра на перекрёстке несли службу несколько экипажей столичного отдела ГАИ. Дорожные стражи порядка регулировали движение, обращая внимание водителей на нововведение. Дорожный знак 3.1 «Въезд запрещён» временно был демонтирован. С 8:30 до 9:00 за движением на перекрёстке сотрудники ГАИ лишь наблюдали, чтобы убедиться в самостоятельной ориентации водителей. Итог: за полчаса ни одного ДТП.

Эксперимент продлили до конца сегодняшнего дня. По его итогам будет принято окончательное решение о возможности двустороннего движения на данном участке улицы Мира. В случае благоприятной обстановки, водителям не придётся в часы пик тратить время, находясь в заторах, а иностранным гостям, прибывающим в Тирасполь со стороны Слободзейского направления, это облегчит путь по центральным улицам города.