На трассе Унгены-Кишинёв случилась цепная авария с участием четырёх машин (ВИДЕО)

0

Четыре автомобиля столкнулись этим утром на трассе R1 Унгены-Кишинёв, вблизи населённого пункта Буковэц Страшенского района.

По данным полиции, водитель автомобиля марки BMW не учёл метеоусловия и не снизил скорость движения, в связи с чем врезался в микроавтобус Ford Tranzit. После этого в BMW сзади врезался другой микроавтобус марки Mercedes Sprinter, в который в свою очередь влетел Renault Megane, передаёт publika.md.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.