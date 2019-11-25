На трассе Унгены-Кишинёв случилась цепная авария с участием четырёх машин (ВИДЕО)

На трассе Унгены-Кишинёв случилась цепная авария с участием четырёх машин (ВИДЕО)

Четыре автомобиля столкнулись этим утром на трассе R1 Унгены-Кишинёв, вблизи населённого пункта Буковэц Страшенского района.

По данным полиции, водитель автомобиля марки BMW не учёл метеоусловия и не снизил скорость движения, в связи с чем врезался в микроавтобус Ford Tranzit. После этого в BMW сзади врезался другой микроавтобус марки Mercedes Sprinter, в который в свою очередь влетел Renault Megane, передаёт publika.md.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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