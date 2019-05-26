На трассе Тирасполь-Каменка произошло ДТП: двое пострадавших – в больнице

На трассе Тирасполь-Каменка произошло ДТП: двое пострадавших – в больнице

ДТП произошло 24 мая на 162-м км трассы Тирасполь-Каменка, в районе села Подоймица. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением. DAF выехал на встречную полосу и врезался в Opel.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, водитель легкового транспорта пытался уйти от удара, однако столкновения избежать не удалось. Большегруз остановился только в овраге. Как пояснил 30-летний водитель грузовика, его подвело мокрое покрытие дороги.

В травматологическое отделение был госпитализирован 30-летний житель села Подоймица, управлявший Opel. Его 65-летнего отца, который также находился в авто, госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломами рёбер.

По факту происшествия проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md