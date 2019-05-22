На трассе Рыбница-Ульма задержан пьяный и бесправный водитель

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Audi, двигавшийся по автодороге Рыбница – Ульма, виляя из стороны в сторону, привлёк внимание инспекторов. Машину остановили, после чего выяснилось, что за рулём находился молодой мужчина, от которого исходил резкий запах спиртного.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, водителя отстранили от управления и препроводили на медицинское освидетельствование. Исследование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что 26-летний сельчанин возвращался домой после отдыха в одном из городских кафе-баров.

В ходе дальнейшего разбирательства стало известно, что в октябре 2018 года автолюбитель был привлечён к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На полтора года его лишили права управления транспортными средствами и назначили штраф в размере 5 520 приднестровских рублей. Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность.