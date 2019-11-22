На трассе Одесса-Рени перевернулся автомобиль с семьей из Молдовы (ФОТО)

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В четверг днем, 21 ноября, на трассе Одесса-Рени в районе села Холмское Арцизского района на мокрой дороге перевернулся автомобиль Toyota Corolla с семьей из Молдовы. Очевидцы вызвали для оказания помощи пострадавшим скорую и спасателей, а также сотрудников полиции.

Как рассказали «Бессарабии INFORM» в Измаильском горрайонном отделе, пока их сотрудники добрались до места аварии, люди, находившиеся в салоне автомобиля, сами смогли выбраться. Медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели при помощи лебедки помогли поставить автомобиль на колеса, а также ликвидировали разлив ГСМ на проезжей части.

В салоне автомобиля кроме водителя находилась его жена и двое детей 19-ти и 11-ти лет. Все граждане Молдовы, проживающие в городе Тараклия в 30 км от Болграда. По словам мужчины, он не справился с управлением на мокрой дороге.

Обстоятельства выясняются.