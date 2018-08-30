На трассе Одесса-Брест произошла серьёзная авария: две девушки госпитализированы (ФОТО)

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на 88-ом км трассы Одесса-Брест примерно в 19:30.

Как сообщает МВД Приднестровья, машина марки Mitsubishi Colt, за рулём которой находилась 20-летняя тираспольчанка, следовала в сторону посёлка Первомайск. Автоледи управляла иномаркой по доверенности. Не выбрав безопасную скорость движения, девушка не справилась с управлением. Выехав с проезжей части в районе села Владимировка, иномарка врезалась дерево. Удар пришёлся в правую сторону, где на переднем пассажирском сиденье находилась 17-летняя жительница села Новокотовск.

В салоне сработали подушки безопасности, однако избежать серьёзных телесных повреждений девушкам не удалось. Пострадавшим помогли водители, ставшие очевидцами случившегося. Автоледи госпитализирована в отделение смешанной травмы, а её подруга – в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у обеих травмы головы, внутренних органов, многочисленные ушибы, раны и ссадины.

Все причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.