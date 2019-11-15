На трассе Кишинёв-Сорока проверили машины для грузопассажирских перевозок: некоторые из них остались без номеров (ФОТО)

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Инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта продолжают бороться с незаконными перевозками грузов и пассажиров. На этот раз представители Агентства проверили водителей, проезжающих в периметре между Кишинёвом и городом Сороки.

Инспекторы остановили и проверили ряд микроавтобусов, а также легковых автомобилей, предоставляющих услуги грузопассажирских перевозок. Водители, у которых не были в порядке документы, были наказаны.

Так, два автомобилиста получили штрафы по 10 000 леев каждый. Кроме того, инспекторы конфисковали у них номерные знаки и сертификаты о регистрации на полгода. А в северном регионе страны инспекторы Агентства автотранспорта оштрафовали иностранного автоперевозчика на 4 000 леев.

Стоит отметить, что с начала текущего года только в муниципии Сороки было заполнено около 200 протоколов, связанных с нарушениями пассажирских и грузовых перевозок, передаёт echipa.md.