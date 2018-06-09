На трассе Кишинёв-Кантемир водитель иномарки на высокой скорости врезался в машину на встречке (ВИДЕО)

Водитель, ехавший на высокой скорости, не справился с управлением, выехал на повороте на встречную полосу и столкнулся «лоб в лоб» с другим автомобилем.

Серьёзная автокатастрофа произошла вчера вблизи населённого пункта Вылчеле, сообщает canal3.md. Автомобиль марки Ford, за рулём которого находился 29-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Volkswagen, водитель которой ехал по всем правилам дорожного движения.

На место происшествия прибыл экипаж Службы дорожно-транспортных происшествий, а также бригада скорой помощи. К счастью, оба водителя оказались в живых и отделались лишь травмами. В большей степени пострадал водитель автомобиля Ford. Он был госпитализирован в районную больницу с переломом левой ноги.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Виновному в аварии грозит штраф в размере до 1500 леев и наложение 6 штрафных баллов.