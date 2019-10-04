(ОБНОВЛЕНО) На трассе “Кишинёв-Хынчешты” перевернулся пассажирский микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) На трассе “Кишинёв-Хынчешты” перевернулся пассажирский микроавтобус (ФОТО, ВИДЕО)

Пассажирский микроавтобус перевернулся на участке дороги “Кишинёв-Хынчешты” после столкновения с другим авто. Спасатели и полиция прибыли к месту происшествия.

(ОБНОВЛЕНО) Микроавтобус, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Басарабяска”, оказался в кювете после столкновения с автомобилем. Авария произошла сегодня в районе полудня, пишет deschide.md.

По словам некоторых очевидцев, водитель легкового авто превысил скорость и выехал на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с микроавтобусом, который слетел с дороги и перевернулся.

К данному моменту сообщается о семерых пострадавших, передаёт publika.md. На указанном участке дороги образовался затор.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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