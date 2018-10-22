На трассе Кишинёв-Хынчешты перевернулся грузовик, перевозивший кукурузу (ФОТО, ВИДЕО)

На трассе Кишинёв-Хынчешты перевернулся грузовик, перевозивший кукурузу (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель большегруза не справился с управлением и угодил в кювет. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на трассе Кишинёв-Хынчешты, пишет protv.md. Водитель из Приднестровья направлялся в село Фарладены Хынчештского района на разгрузку. В какой-то момент он потерял контроль над рулевым колесом, съехал с трассы и перевернулся.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал, водителю грузовика не понадобилась медицинская помощь. Органы правопорядка выясняют причины ДТП.

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