На трассе Кишинёв-Будешты произошла серьёзная авария: на место происшествия прибыли патрульные (ВИДЕО)

На трассе Кишинёв-Будешты произошла серьёзная авария: на место происшествия прибыли патрульные (ВИДЕО)

Сегодня, 26 апреля, на республиканской трассе R5 (Кишинёв – Будешты) случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

К месту ДТП прибыли сотрудники Национального инспектората патрулирования. Как сообщат Служба НИП «Инфотрафик», в аварию попал автомобиль марки Volkswagen, направлявшийся в сторону коммуны Тогатино. Судя по фотографиям с места ДТП, транспортное средство получило серьёзные технические повреждения – у него отлетела задняя ось и оба колеса.

Остаётся неизвестным, пострадал ли кто-то в результате аварии.

Видео: Chisinau.fail

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