На трассе Кишинев – Леушены автомобиль столкнулся с грузовиком: двое людей скончались (ФОТО)

В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на две части.

Инцидент произошел сегодня в 7:30 на трассе Кишинев – Леушены. Транспортное средство марки Skoda столкнулось на высокой скорости с грузовиком. В результате, машину разорвало пополам.

Кроме того, от сильного удара двое людей получили травмы несовместимые с жизнью, сообщает protv.md.

Правоохранительные органы находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Слободзейском районе фура врезалась в дерево.