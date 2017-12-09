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На трассе Кишинев – Леушены автомобиль столкнулся с грузовиком: двое людей скончались (ФОТО)

На трассе Кишинев – Леушены автомобиль столкнулся с грузовиком: двое людей скончались (ФОТО)

В результате столкновения легковой автомобиль разорвало на две части.

Инцидент произошел сегодня в 7:30 на трассе Кишинев – Леушены. Транспортное средство марки Skoda столкнулось на высокой скорости с грузовиком. В результате, машину разорвало пополам.

Кроме того, от сильного удара двое людей получили травмы несовместимые с жизнью, сообщает protv.md.

Правоохранительные органы находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Слободзейском районе фура врезалась в дерево.

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