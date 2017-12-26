На трассе Кишинев-Хынчешты был насмерть сбит пешеход (ФОТО)

Трагедия произошла сегодня, 26 декабря, около 17.30 неподалеку от села Бардар.

Там микроавтобус марки Volkswagen T4 под управлением 41-летнего уроженца Хынчешт сбил 56-летнего пешехода, являющегося жителем села Кырпешть Кантемирского района, пишет today.md.

По словам пресс-секретаря полиции Яловен Сильвии Ветку, погибший пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

По факту ДТП со смертельным исходом было открыто уголовное дело. Если водитель Volkswagen будет признан виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с запретом на управление автомобилем на срок до 4 лет.