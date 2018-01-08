На трассе Кишинев – Чимишлия перевернулся микроавтобус: водитель погиб (ФОТО)

О том, пострадали ли пассажиры микроавтобуса, пока не известно.

Трагедия произошла этой ночью на трассе Кишинев – Чимишлия. В результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся микроавтобус.

Водитель транспортного средства погиб на месте от полученных травм, сообщает publika.md.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что подушки безопасности в микроавтобусе не сработали.

На место происшествия прибыл экипаж полиции. Представители правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в серьезном ДТП в Украине пострадали три гражданина Молдовы.