На трассе близ Оргеева в ДТП попал пассажирский микроавтобус: есть раненые (ФОТО)

На трассе близ Оргеева в ДТП попал пассажирский микроавтобус: есть раненые (ФОТО)

Серьёзная авария произошла сегодня на трассе Кишинёв-Бельцы, недалеко от Оргеева. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Mercedes, который выехал на встречную полосу.

В результате произошло лобовое столкновение с микроавтобусом, следовавшим по маршруту “Кишинёв-Окница”. Предварительно известно, что несколько пассажиров получили травмы, передаёт unimedia.info.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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