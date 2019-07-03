На трассе близ Оргеева в ДТП попал пассажирский микроавтобус: есть раненые (ФОТО)

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Серьёзная авария произошла сегодня на трассе Кишинёв-Бельцы, недалеко от Оргеева. По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Mercedes, который выехал на встречную полосу.

В результате произошло лобовое столкновение с микроавтобусом, следовавшим по маршруту “Кишинёв-Окница”. Предварительно известно, что несколько пассажиров получили травмы, передаёт unimedia.info.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.