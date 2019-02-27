На трассе Бельцы-Кишинёв перевернулся грузовик с замороженными продуктами

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Машина, в которой находился груз из замороженных продуктов питания, слетела с дороги и опрокинулась. Авария произошла днём 25 февраля на трассе Бельцы-Кишинёв.

По словам пресс-секретаря ИП Калараш Кристины Викол, за рулём грузовика Mercedes находился 42-летний житель Новых Анен. Мужчина потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и попал колесом в жёлоб для слива воды, после чего его автомобиль перевернулся.

Как пишет jurnal.md, водитель направлялся в Бельцы из Новых Анен. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.