На территории промышленной зоны в Бельцах вспыхнул пожар (ФОТО)

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В субботу, 10 августа, в диспетчерскую Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании, произошедшем в Бельцах, на улице Дечебал.

По данным пресс-службы ведомства, пожар вспыхнул поздним вечером на металлическом складе, расположенном на территории промышленной зоны «Răut». На место происшествия прибыл один пожарный расчёт. Спасателям удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил 10 квадратных метров текстильных отходов. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.