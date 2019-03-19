На территории Молдовы стартовала спецоперация “Автобус”

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С 18 по 31 марта 2019 года на территории Республики Молдова будет проводиться спецоперация “Автобус”, главная цель которой заключается не только в снижении аварийности на дорогах среди водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, но и в обеспечении безопасности пассажиров, которые также являются участниками дорожного движения.

Кроме этого, в ходе спецоперации правоохранители будут выявлять водителей, осуществляющих незаконные перевозки, а также проверять техническое состояние автобусов по выпуску и возвращению на линию. Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим сотрудники полиции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.

– Уважаемые водители! Помните, что граждане, пользующиеся автобусами и маршрутными такси, доверяют вам свою жизнь и здоровье, рассчитывают на то, что они быстро и комфортно будут доставлены в нужное место, а не на больничную койку, – призывают органы правопорядка.

Пассажирам в свою очередь рекомендуют сообщать о всех нарушениях Правил дорожного движения водителями автобусов по телефону 112. Информацию можно также оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

Напомним, что вчера, 18 марта, в целях предотвращения незаконных пассажироперевозок в таможенных пунктах Скуляны, Костешты и Леушаны были проведены тщательные проверки. Акцию инициировали сотрудники Пограничной полиции, Национального агентства автомобильного транспорта и Государственной налоговой службы. В результате этого были задокументированы 17 водителей, которые не приняли во внимание существующие правила и нарушили условия перевозки пассажиров.