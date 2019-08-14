На территории Молдовы подтверждены две новые вспышки АЧС

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В Молдове подтверждены две новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Болезнь была выявлена в селе Кукоара Кагульского района и в селе Гура Галбеней Чимишлийского района.

По словам главы Отдела здоровья и благосостояния животных Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Виталия Карауш, в настоящее время на территории Молдовы зарегистрировано 11 активных очагов АЧС в четырёх районах: Кантемир, Ниспорены, Чимишлия и Кагул. Эксперт отметил, что ситуация АЧС в стране меняется практически каждый час, передаёт ipn.md.

– С начала текущего года на территории страны было зафиксировано 13 вспышек африканской чумы свиней. 12 из них – у домашних свиней, одна – у кабанов. Вспышка АЧС у домашних свиней в Чадыр-Лунге была ликвидирована, а вспышка АЧС у кабанов в Бричанском районе – находится под наблюдением. Всего с начала года из-за вируса было забито 267 домашних свиней, – сообщил Виталий Карауш.