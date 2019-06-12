На территории Молдовы ежегодно собирают тонны лекарственных растений (ВИДЕО)

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В лесах Молдовы каждый год собирают десятки тонн лекарственных трав, которые затем экспортируют на Украину, в Беларусь, Германию и Польшу. Закупщики изготавливают из них таблетки, мази, косметику и другие продукты.

В Шолданештском районе сезон сбора лекарственных растений начался в конце мая. В нем участвуют более 30 человек, пишет publika.md. Леса в этом районе занимают 15 гектаров. В прошлом году здесь выручили с продажи лекарственных растений и лесных ягод более миллиона леев, пишет источник.

В прошлом году подразделения агентства Moldsilva собрали 59 тонн лекарственных растений. В этом году запланировали собрать почти на тонн больше, – рассказал специалист агентства.