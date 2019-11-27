На территории Джурджулештского порта скоро появится завод по переработке подсолнечника

На территории Джурджулештского порта скоро появится завод по переработке подсолнечника

На территории Международного порта “Джурджулешты” будет построен комплекс по переработке подсолнечника. О начале работ сообщила компания “Trans-Oil Group”.

Как уточнили в фирме, производственная мощность нового завода составит 700 тонн подсолнечника в сутки, а строительство предположительно завершится в начале 2021 года. На проекте будут реализованы самые инновационные технологии, которые существуют в настоящее время, что позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места. Завод будет отвечать всем европейским стандартам качества, а также экологическим требованиям, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что это будет третий завод компании “Trans-Oil Group” по производству подсолнечного масла в Молдове. Самый крупный работает в городе Бельцы (АО “Floarea Soarelui”, входящая в группу), второй завод — в городе Чадыр-Лунга.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md