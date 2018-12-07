На Телецентре нашли повешенного на шарфе мужчину

Жительница столицы сообщила в полицию о том, что обнаружила своего возлюбленного повешенным на шарфе в подъезде дома. Трагический инцидент произошёл вчера вечером, в жилом доме по улице Георге Асаки района Телецентр.

45-летний погибший накануне пришёл в гости к возлюбленной. Молодые люди, к которым присоединилась подруга девушки, распивали алкогольные напитки. Немногим позже мужчина отправился в магазин за сигаретами и конфетами, но так и не вернулся. Отправившись на поиски, женщина обнаружила возлюбленного, повешенного на шарфе между 5-м и 6-м этажами.

Глава отдела общественного порядка в Инспекторате полиции Диану Савчук сообщил deschide.md, что на теле жертвы не были обнаружены следы насильственной смерти. Мужчина не оставил предсмертной записки.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство. По словам полиции, погибший ранее несколько раз задерживался за мошенничество и употребление наркотиков.

Обстоятельства инцидента выясняются.