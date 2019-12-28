На Телецентре машина такси сбила подростка, переходившего дорогу по “зебре”

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Машина службы такси сбила 14-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. За рулём автомобиля находился 31-летний мужчина. ДТП произошло на улице Миорица в столичном микрорайоне Телецентр.

На место происшествия прибыла полиция. Было установлено, что водитель находился за рулём автомобиля марки Dacia. После того, как он сбил ребёнка, автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем той же марки. За рулём второй машины находился 27-летний мужчина, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Пострадавший был госпитализирован в муниципальную детскую больницу “В. Игнатенко”. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства ДТП выясняются, передаёт tv8.md.