На те же грабли: жителю Рыбницы грозит уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде

На те же грабли: жителю Рыбницы грозит уголовное наказание за повторную езду в пьяном виде

Инцидент произошёл в районе Молдавского металлургического завода в Рыбнице. Инспектор ДПС остановил автомобиль марки ВАЗ-21063. Водитель, представивший документы на проверку, был в нетрезвом состоянии.

Правоохранители доставили 37-летнего жителя села Красненькое Рыбницкого района на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления алкоголя. Как выяснилось позже, сельчанин ранее был привлечён к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В этот раз автомобилист сел за руль, не имея на это права, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По данному факту назначена проверка. Водителю грозит уголовное наказание.

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