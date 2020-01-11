На те же грабли: за повторное пьяное вождение жителю Дубоссар грозит срок

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Уголовный срок может грозить жителю Дубоссар за повторное пьяное вождение. Вечером 29 декабря сотрудники ГАИ остановили автомобиль марки Opel под управлением 23-летнего горожанина. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердилось на медосвидетельствовании.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что это уже четвёртое подобное нарушение. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности, пишет mvdpmr.org. Его лишили права управлять транспортным средством, однако это мужчину не остановило.

В отношении злостного нарушителя возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.