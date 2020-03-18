На те же грабли: в Каменке поймали водителя, повторно севшего за руль пьяным

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Автомобиль Volkswagen автоинспекторы остановили в Каменке 15 марта. От водителя исходил запах спиртного.

Мужчину отстранили от управления и доставили в районную больницу, пишет mvdpmr.org. Однако 55-летний правонарушитель наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как выяснилось, месяц назад данного гражданина уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Ему было назначено наказание в виде штрафа с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года.

Однако отсутствие водительского удостоверения не остановило нарушителя. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.