На те же грабли: у недавно освободившегося бендерчанина нашли гранату и наркотики

На те же грабли: у недавно освободившегося бендерчанина нашли гранату и наркотики

11 апреля, патрулируя улицы Бендер, участковые инспекторы подошли к мужчине, лежавшему на асфальте у местного рынка. Гражданин оказался пьян.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчину доставили в опорный пункт. Выяснилось, что 51-летний бендерчанин ранее неоднократно судим. Из тюрьмы он вышел буквально 10 дней назад.

Милиционеры досмотрели доставленного гражданина и его вещи. В спортивной сумке, среди одежды, была обнаружена граната и полиэтиленовый пакет с измельчённой растительной массой. Мужчина пояснил, что марихуану и боеприпас нашёл на мусорной свалке в селе Парканы.

По фактам незаконного хранения боеприпасов и наркотических средств назначены проверки. В ближайшее время задержанный снова окажется в суде.

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