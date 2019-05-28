На те же грабли: приднестровца в третий раз поймали пьяным за рулём

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Нетрезвого мопедиста автоинспекторы задержали на центральном пляже Григориополя вечером 27 мая. Водитель Honda не стал отрицать, что выпил. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники ГАИ уже третий раз ловят 55-летнего горожанина пьяным за рулём. Первое нарушение в июле 2018 г. стоило ему водительского удостоверения: мужчину лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

В том же месяце было выявлено повторное нарушение. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя ещё одного уголовного дела.