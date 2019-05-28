На те же грабли: приднестровца в третий раз поймали пьяным за рулём

На те же грабли: приднестровца в третий раз поймали пьяным за рулём

Нетрезвого мопедиста автоинспекторы задержали на центральном пляже Григориополя вечером 27 мая. Водитель Honda не стал отрицать, что выпил. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники ГАИ уже третий раз ловят 55-летнего горожанина пьяным за рулём. Первое нарушение в июле 2018 г. стоило ему водительского удостоверения: мужчину лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

В том же месяце было выявлено повторное нарушение. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя ещё одного уголовного дела.

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