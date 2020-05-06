На те же грабли: незаконно рыбачившего в пограничной зоне мужчину наказали повторно

На те же грабли: незаконно рыбачившего в пограничной зоне мужчину наказали повторно

Житель села Егорень Сорокского района во второй раз нарушил режим пограничной зоны. Его задержали при попытке порыбачить на реке.

Инцидент произошёл днём 5 мая. Мобильный патруль Пограничной полиции заметил человека на берегу Днестра. Увидев правоохранителей, мужчина спешно начал доставать из воды 15-метровые сети.

Как выяснилось, 28-летнего сельчанина ранее задерживали за аналогичное нарушение. В этот раз мужчине выписали штраф в размере 12 условных единиц.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md