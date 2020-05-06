На те же грабли: незаконно рыбачившего в пограничной зоне мужчину наказали повторно

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Житель села Егорень Сорокского района во второй раз нарушил режим пограничной зоны. Его задержали при попытке порыбачить на реке.

Инцидент произошёл днём 5 мая. Мобильный патруль Пограничной полиции заметил человека на берегу Днестра. Увидев правоохранителей, мужчина спешно начал доставать из воды 15-метровые сети.

Как выяснилось, 28-летнего сельчанина ранее задерживали за аналогичное нарушение. В этот раз мужчине выписали штраф в размере 12 условных единиц.

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