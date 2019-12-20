На те же грабли: двух рецидивистов арестовали за ограбление жителя Бричан (ВИДЕО)

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По требованию прокуратуры Бричан был применён превентивный арест в отношении двух мужчин, обвиняемых в краже денег и ювелирных украшений из дома жителя села Требисэуць Бричанского района.

Инцидент произошёл 14 декабря. Обвиняемые вошли в дом жертвы и, угрожая ему расправой, украли 9 600 леев и ювелирные украшения.

В результате уголовного разбирательства и проведённых следственных мероприятий подозреваемые были задержаны 17 декабря в Кишиневе. Ими оказались двое жителей Бричанского района 35 и 45 лет соответственно. В четверг, 19 декабря, по требованию прокуратуры их поместили под предварительный арест на 30 суток.

Мужчины ранее были осуждены за кражи, ограбления и убийство и приговорены к 16 и 17 годам тюремного заключения. Один из задержанных освободился из тюрьмы летом этого года. В случае обвинительного приговора им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.