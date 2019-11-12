На те же грабли: двое приднестровцев понесут наказание за повторную пьяную езду

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Уголовная ответственность грозит двум автолюбителям из Тирасполя и Слободзеи. Будучи ранее привлечёнными за пьяное вождение, они снова сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Тирасполе 7 ноября правоохранители остановили автомобиль ВАЗ. От мужчины, сидевшего за рулём, исходил запах спиртного, пишет mvdpmr.org. Водительского удостоверения у него при себе не оказалось. Как выяснилось, в августе он был лишён права управлять транспортными средствами на полтора года.

Аналогичное нарушение выявили сотрудники дорожно-патрульной службы в Слободзейском районе. Утром 8 ноября в селе Чобручи они остановили BMW. Характерный запах и неадекватное поведение указывали на алкогольное опьянение водителя.

В ходе проверки было установлено, что несколько месяцев назад 18-летний сельчанин уже был привлечён к ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Обоих нарушителей ждёт крупный штраф, общественные работы или тюремный срок.