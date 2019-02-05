На таможне задержали нелегальную партию женского белья (ФОТО)

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В рамках мероприятий по борьбе с незаконной перевозкой грузов через государственную границу была задержана партия контрабандных товаров на сумму около 50 000 леев. Товар провозили без документов о происхождении.

4 февраля на выезде из села Паланка Штефан-Водского района пограничники остановили автомобиль Mercedes Viano с молдавскими регистрационными номерами. В результате осмотра транспортного средства под сиденьями и в боковых отсеках пограничники обнаружили 1 038 единиц белья для женщин.

Водитель и пассажир, находившийся в автомобиле, не смогли представить документы о происхождении перевозимого товара. В связи с этим вся партия товара была изъята. По словам 36-летней женщины-водителя, контрабандный товар должен был попасть на чёрный рынок Молдовы.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства инцидента.