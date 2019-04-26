На таможне задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально перевезти сигареты и анаболики (ФОТО)

На таможне задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально перевезти сигареты и анаболики (ФОТО)

Более 15 000 сигарет различных марок и приблизительно 1 000 анаболиков было найдено на таможне Кагула с помощью служебной собаки.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, сигареты были обнаружены вчера вечером после того, как служебный пёс подал знак, что в потолке и торпеде пассажирского автобуса, который направлялся в Великобританию, находятся запрещённые предметы. В результате тщательной проверки было обнаружено 15 200 сигарет с акцизными марками РМ.

Ещё в одном пассажирском микроавтобусе были обнаружены анаболики. Таможенные собаки нашли препараты в посылке, которая должна была попасть в Италию. Ампулы и таблетки были спрятаны в коробках с продуктами питания. Всего таможенники насчитали 825 таблеток и 149 ампул анаболиков молдавского производства.

В обоих случаях был изъят товар, а также конфискованы транспортные средства. Нарушители получили штрафы в размере до 4 500 леев.

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