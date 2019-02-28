На таможне задержали два автомобиля с товаром на более чем 150 тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

На таможне задержали два автомобиля с товаром на более чем 150 тысяч леев (ФОТО, ВИДЕО)

Двум гражданам Молдовы грозит наказание за незаконный оборот товара. Сотрудники мобильной команды Таможенной службы нашли в их автомобилях товар, стоимость которого превышает 150 000 леев.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, задержание производилось на трассе Чимишлия–Кишинёв, после того, как мобильная команда получила оперативную информацию. В ходе проверки было обнаружено большое количество текстиля и аксессуаров для изготовления штор и  жалюзи, которые не сопровождались документами о происхождении.

Товар, а также транспортные средства были конфискованы до окончания расследования.

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